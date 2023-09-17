17 сентября забуксовавший на старте сезона АПЛ «Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом». Встреча команд нижней половины таблицы состоится на стадионе «Виталити» и начнется в 16.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Главный арбитр матча — Дэвид Кут.

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Челси» безоговорочным фаворитом встречи. На победу синих можно поставить с коэффициентом 1.72, вероятность такого результата — приблизительно 58%. Ничья доступна за 4.20 (23%), успех «Борнмута» за еще большие 4.60 (19%).

При ставке в 1000 рублей на очередное поражение команды Почеттино в случае, если оно случится, выплата составит 4600 рублей.

«Борнмут» не проиграл «Челси» в четырех из 10 последних матчах. Вариант 1Х предложен за 2.20.

Можете присмотреться к ставке на ТБ 2.5 за 1.60, либо взять ТМ 2.5 за 2.29, если считаете, что игра не будет результативной.

«Челси» пропустил в четырех из пяти встреч на старте сезона, такая же статистика по забитым лондонцами голам. Условие «обе отличатся» предложено за 1.63.

Дэвид Кут в этом сезоне отработал два матча АПЛ и в каждом показал по четыре желтые карточки. На то, что в предстоящей встрече он даст игрокам побороться и вытащит «горчичник» из кармана меньше шести раз, котировка — 1.77.

Прогноз и ставка на матч «Борнмут» — «Челси»

До перерыва на матчи сборных «Челси» вообще не впечатлял: обыграл главного аутсайдера АПЛ «Лутон» (3:0) и с трудом прошел в Кубке Англии «Уимблдон» (2:1), а также проиграл «Ноттингему» (0:1), «Вест Хэму» (1:3) и поделил очки с «Ливерпулем» (1:1). Такие скромные результаты клуб показывает на фоне громадных летних трат. Сейчас синие обладают самой широкой обоймой в Англии, но Почеттино жалуется, что игроков все равно не хватает — в лазарете перед игрой с «Борнмутом» находятся девять человек.

Несмотря на такое положение дел, «Челси» все-таки должен набрать три очка в ближайшей встрече. «Борнмут» в четырех турах проиграл дважды (другим топ-клубам — «Тоттенхэму» (0:2) и «Ливерпулю» (1:3), а также дважды сыграл вничью с середняками. «Вишни» пропустили уже восемь мячей, а забили всего пять. В прошлом сезоне они дважды проиграли кризисному «Челси», причем оба раза без каких-либо шансов.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.72.

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