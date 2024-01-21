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«Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 21 января 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Ливерпуль» 21 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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21 января в 21-м туре чемпионата Англии «Борнмут» примет «Ливерпуль». Команды сойдутся на стадионе «Дин Корт» в 19.30 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Энди Мэдли. АПЛ в России легально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
21 янв, 19:30. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Ливерпуль

Аналитики назвали фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа представлен коэффициент 1.72, что соответствует 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.36 (21%), а триумф «вишен» — за чуть меньшие 4.26 (22%).

«Ливерпуль» выиграл у «Борнмута» девять из 10 последних матчей. Верите, что команда Андони Ираолы на этот раз не уступит? Сыграть 1Х можно за 2.17.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.56. Обмен голами оценен в 1.53, опция «обе забьют — нет» идет за 2.49.

Эксперты считают, что самый вероятный счет матча — ничья 1:1 или победа гостей 2:1. На оба результата дана одинаковая котировка 8.25.

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Прогноз и ставка на матч «Борнмут» — «Ливерпуль»

У «Ливерпуля» все здорово с точки зрения результатов, но есть большие проблемы с составом. Салах и Эндо уехали в свои сборные, а Арнольд, Цимикас, Матип, Робертсон, Тьяго и Байчетич травмированы. Без них в гостях у «Борнмута» просто не будет.

«Вишни» выиграли семь из девяти последних матчей и были очень агрессивны в атаке (забили на этом отрезке 22 мяча). Скорее всего, они также ярко постараются проявить себя и против обескровленного «Ливерпуля».

Рекомендуемая ставка: победа «Борнмута» с форой (+2.5) по ударам в створ за 1.63.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
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