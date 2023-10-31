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Сегодня, 10:15

«Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Борнмут» — «Ливерпуль» 1 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Юрген Клопп («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
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1 ноября «Борнмут» и «Ливерпуль» сыграют в 1/8 финала Кубка лиги. Поединок состоится на стадионе «Дин Корт», главный судья Джон Брукс даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Английские турниры в России не транслируют.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
01 нояб, 22:45. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей явными фаворитами: взять триумф красных можно с коэффициентом 1.54, что составляет примерно 61% вероятности. Успех «Борнмута» предложили с котировкой 5.99 (17%). Ничья доступна за 4.49 (22%).

Если допускаете, что клубы обменяются меткими выстрелами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.76. Обратный вариант оценили в 2.05.

Эксперты предвкушают результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча дали за 1.64, ТМ 2.5 — в 2.29.

«Ливерпуль» не пропустил в двух турах премьер-лиги подряд. «Сухарь» команды Юргена Клоппа в другом английском турнире представлен за 2.39.

На прошлой неделе Мохамед Салах и компания оформили два разгрома — «Тулузы» в Лиге Европы (5:1) и «Ноттингем Форест» в АПЛ (3:0). Индивидуальный тотал мерсисайдцев больше двух голов идет за 1.97.

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Прогноз и ставка на матч «Борнмут» — «Ливерпуль»

«Вишни» уверенно двигались по сетке Кубка лиги: преодолели уже два раунда, сняв с пробега «Суонси» (3:2) и «Сток Сити» (2:0). В премьер-лиге дела коллектива Андони Ираолы гораздо печальнее: первую победу добыли только в минувшие выходные — на «Дин Корт» пал новичок «Бернли» (1:2). Красные в третьем раунде прошли «Лестер» (3:1), а на прошлой неделе как следует покуражились в Лиге Европы и в АПЛ — «Тулуза» получила от мерсисайдцев пять пробоин, «Ноттингем Форест» отделался тремя. Во втором туре нынешнего чемпионата парни Юргена Клоппа уверенно прихлопнули «Борнмут» на «Эфилде» (3:1) — вряд ли на своем поле одной из худших команд английского сезона повезет больше.

Рекомендуемая ставка: «Ливерпуль» забьет больше двух мячей за 1.97 (если будет ровно два гола, случится возврат).

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