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«Боруссия» — «Айнтрахт»: прогноз на матч бундеслиги 22 апреля 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Боруссия» — «Айнтрахт» 22 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press
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22 апреля «Айнтрахт» приедет в гости к дортмундской «Боруссии» в 29-м туре чемпионата Германии. Команды встретятся на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 19.25 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Айнтрахт Ф

Аналитики предрекли победу «Боруссии». На успех дортмундского клуба предложен коэффициент 1.60, что соответствует 60% вероятности результата. Ничья доступна за 4.50 (21%), триумф «орлов» — за 4.90 (19%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей принесет доход в 4900 рублей в случае благоприятного исхода.

«Айнтрахт» уступил «шмелям» в трех матчах подряд. Верите, что команда Оливера Гласнера на этот раз не проиграет? На Х2 можно поставить за 2.35.

В 13 из 16 прошедших встреч команды пробили «верх» по голам. На тотал больше 2.5 мячей предложена котировка 1.53, ТМ 2.5 идет за 2.50.

«Боруссия» и «Айнтрахт» огорчали друг друга 13 раз за 16 поединков. Очередной обмен результативными ударами доступен по 1.60, обратный рынок — по 2.35.

Самый вероятный счет — 2:1 в пользу хозяев. На него заявлен коэффициент 8.50.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Айнтрахт»

При родных болельщиках дортмундцы победили в восьми встречах подряд — причем каждый раз «шмели» забивали два мяча и больше. Всего команда Эдина Терзича выиграла 11 поединков дома — больше всех в бундеслиге.

В первом круге «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» в гостях (2:1). На выезде «орлам» будет куда сложнее: они не победили в восьми визитах к соперникам подряд (по четыре поражения и ничьих). К тому же франкфуртцы пропустили в каждом из них.

«Айнтрахт» выиграл лишь один из 10 предыдущих матчей против «Боруссии». Но при этом столкновения «шмелей» и «орлов» всегда богаты на голы: команды забили друг другу три и больше мячей в 13 из 16 предыдущих игр.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» и ТБ 2.5 за 2.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Боруссия (Дортмунд)
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