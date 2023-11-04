4 ноября в 10-м туре бундеслиги «Бавария» приедет в Дортмунд в гости к «Боруссии». Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» начнется в 20.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Дениза Айтекина. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» с 20.25 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, три очка достанутся «Баварии»: поставить на успех красных можно с коэффициентом 1.79, это около 40% вероятности. Раздел очков оценили в 4.41 (23%). Триумф черно-желтых предложен с котировкой 3.77 (27%).

Последняя разборка соперников на «Сигнал Идуна Парк» закончилась вничью (2:2). Если считаете, что хозяева снова как минимум не уступят, вас ждет рынок 1Х за 2.07.

Тотал больше трех голов дали за 1.45, ТМ 3 представлен за 2.70. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.37, обратный вариант — за 3.14.

«Боруссия» не пропустила в пяти домашних поединках из семи. Еще один «сухарь» дортмундцев доступен за 7.50.

Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться — у Харри Кейна. Гол в исполнении англичанина идет за 1.68.

Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на победу мюнхенцев или «мирный» исход:

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