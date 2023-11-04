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«Боруссия Дортмунд» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 4 ноября 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Бавария» 4 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press
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4 ноября «Боруссия» встретится с «Баварией» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Центральный поединок 10-го тура бундеслиги пройдет в Дортмунде и стартует по свистку арбитра Дениза Айтекина в 20.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 20.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
04 нояб, 20:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Бавария

В букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.79, это около 40% вероятности. Триумф «Боруссии» предложен с котировкой 3.77 (27%). Ничья оценена в 4.41 (23%).

Успех «Баварии» с форой (-1) идет за 2.25. Если предполагаете, что черно-желтые навяжут борьбу действующему чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф1(+1) за 1.64.

Эксперты уверены, что соперники забьют друг другу: эта опция доступна за 1.37, обратный вариант — за 3.14.

Также аналитики не сомневаются, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов дали за 1.45, ТМ 3 — за 2.70.

В обоих поединках предыдущего сезона парни Эдина Терзича огорчали красных дважды за 90 минут (2:2 и 2:4). Индивидуальный тотал «Дортмунда» больше 1.5 мяча имеется за 2.07.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Бавария»

Черно-желтые пока ни разу не уступили на «Сигнал Идуна Парк» в бундеслиге — пять побед и ничья. В других турнирах поражений дома тоже нет — разошлись «миром» с «Миланом» (0:0) в Лиге чемпионов и одолели «Хоффенхайм» (1:0) в Кубке Германии. Харри Кейн и компания едут в Дортмунд после сенсационного кубкового фейла — вылетели от «Саарбрюкена» (1:2) из третьей немецкой лиги.

Мюнхенцы будут заряжены сильнее обычного, но разборки с командами из верхней половины таблицы в этом сезоне дались красным непросто — разделили очки и с лидирующим «Байером» (2:2), и с идущим на пятой строчке «Лейпцигом» (2:2). В прошлогодней кампании одолеть коллектив Эдина Терзича на его поле у «Баварии» не вышло (2:2) — в нынешней гостям придется еще сложнее.

Рекомендуемая ставка: «Боруссия» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.20.

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