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Сегодня, 12:15

«Боруссия Дортмунд» — «Кельн»: где смотреть матч бундеслиги 19 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Кельн» 19 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Себастьен Аллер («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press
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19 августа в первом туре бундеслиги «Кельн» приедет в Дортмунд в гости к «Боруссии». Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» начнется в 19.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Дениза Айтекина. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» с 19.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
19 авг, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Кельн

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех черно-желтых можно с коэффициентом 1.42, это около 68% вероятности. Ничья оценена в 5.39 (18%). Триумф «Кельна» предложен с котировкой 6.98 (14%).

Допускаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае удачного итога принесет 5390 рублей.

Из десяти недавних разборок соперников лишь две не пробили «верх» по точным выстрелам. Тотал больше трех голов идет за 1.63, ТМ 3 — за 2.35.

Коллектив Штеффена Баумгарта прошил ворота «шмелей» в трех очных встречах подряд. Результативная серия «Боруссии» против «козлов» еще длиннее — десять игр. «Обе забьют» дали за 1.63, обратный вариант — за 2.30.

Последний визит «Кельна» на «Сигнал Идуна Парк» закончился оглушительным разгромом (1:6). Индивидуальный тотал «Дортмунда» больше 2.5 мяча доступен за 1.98.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Себастьена Аллера. Гол в исполнении ивуарийца можно взять за 1.98.

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Виктория хозяев с форой (-1.5) представлена за 2.04. Если думаете, что красно-белые навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1.5) за 1.84.

Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, отражают явное превосходство парней Эдина Терзича:

  • 2:0 и 2:1 — за 8.50;

  • 1:1 — за 9.75;

  • 1:0 и 0:0 — за 10.75.

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Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Кельн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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