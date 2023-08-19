19 августа «Боруссия» примет «Кельн» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Поединок первого тура бундеслиги пройдет в Дортмунде и стартует по свистку арбитра Дениза Айтекина в 19.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 19.25 мск.

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех дортмундцев можно с коэффициентом 1.42, это около 68% вероятности. Триумф красно-белых предложен с котировкой 6.98 (14%). Ничья оценена в 5.39 (18%).

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Последний визит «Кельна» на «Сигнал Идуна Парк» закончился оглушительным разгромом (1:6). Аналитики склоняются к тому, что предстоящая разборка тоже пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов доступен за 1.63, ТМ 3 — за 2.35.

Коллектив Штеффена Баумгарта прошил ворота черно-желтых в трех очных встречах подряд. Результативная серия «Боруссии» против «козлов» еще длиннее — десять игр. «Обе забьют» дали за 1.63, обратный вариант — за 2.30.

В трех предыдущих домашних поединках из пяти «шмели» огорчили красно-белых минимум пять раз за 90 минут. Индивидуальный тотал «Дортмунда» больше 2.5 мяча имеется за 1.98.

Виктория хозяев с форой (-1.5) идет за 2.04. Если предполагаете, что «Кельн» навяжет сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1.5) за 1.84.

Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, отражают явное превосходство парней Эдина Терзича:

2:0 и 2:1 — за 8.50;

1:1 — за 9.75;

1:0 и 0:0 — за 10.75.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Кельн»

Черно-желтые были в шаге от первого титула за 11 лет, но облажались в заключительном туре с «Майнцем» (2:2). Салатница была упущена как раз на «Сигнал Идуна Парк», поэтому символично, что новый сезон «шмели» начнут дома — можно воспринимать это как отличный шанс загладить вину перед фанатами. Соперник для этого подобрался подходящий: в минувшем розыгрыше «Кельн» влетел «Боруссии» в Дортмунде со счетом 1:6, а в 2017-м и 2020-м получил здесь по пять мячей. Команды регулярно обмениваются голами: огорчили друг друга в восьми из десяти последних встреч в бундеслиге. Но даже несмотря на это, парни Эдина Терзича в состоянии стартовать с комфортной виктории на своем поле.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и победа «Боруссии» за 2.09.

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