«Боруссия» Дортмунд.

25 октября в одном из главных матчей дня ЛЧ сойдутся дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити». Игра пятого тура группового этапа состоится в Германии на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде из Манчестера. На победу «Сити» можно поставить с коэффициентом 1.62, что равно приблизительно 61% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 4.50 (22%), успех «Боруссии» — за 5.30 (17%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев, если они победят, обернется выплатой в 5300 рублей, а чистая прибыль составит 4300 рублей.

Вариант «Боруссия» не проиграет» доступен за 2.40. В последний раз дортмундцы не проиграли клубу из Англии в сезоне-2015/16 — сыграли вничью 1:1 с «Ливерпулем» в 1/4 Лиги Европы.

Всем известна потрясающая результативность этих команд, поэтому тотал больше 2.5 оценен небольшими 1.47, а ТБ 3.5 — 1.75.

Высока вероятность увидеть обмен голами: вариант «обе забьют» идет за 1.54, «обе забьют — нет» — за 2.48.

В первом матче не было ни удаления, ни пенальти. На то, что 11-метровый случится в ответной игре, котировка — 2.40. На красную карточку — 4.00.

Гол Эрлинга Холанна, который в последнем туре АПЛ отгрузил дежурный дубль «Брайтону» (3:1), оценен в 1.70. Два мяча от норвежца можно взять за 4.47.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: