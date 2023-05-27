«Боруссия Дортмунд».

27 мая в последнем, 34-м туре бундеслиги «Боруссия» постарается завоевать чемпионство в игре с «Майнцем». Встреча на «Сигнал Идуна Парк» начнется в 16.30 по московскому времени со свистком арбитра Марко Фрица. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 16.25 мск.

Хозяева — суперфавориты поединка, считают букмекеры. На успех «Боруссии» предложен коэффициент 1.16, что соответствует 85% вероятности. Ничья оценена в 8.50 (10%), триумф «карнавальников» — в огромные 14.0 (5%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу «Майнца» принесет выигрыш в 14 000 рублей в случае благоприятного исхода.

Первый гол от «шмелей» можно взять за 1.25, от гостей — за 3.75.

Только в одном из пяти прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен меткими попаданиями дали котировку 1.70, обратный вариант идет за 2.15.

Также предложены рынки на успех любого из коллективов с учетом форы:

Ф «Боруссии» (-2.5) оценена в 2.05.

Для «Майнца» предложена Ф (+2.5) за 1.77.

Оппоненты пробили «верх» по результативным ударам в трех из четырех недавних очных встреч. Причем в двух из них отличились в общей сложности по четыре раза. Тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.57, ТМ 3.5 — за 2.40.

Лучшие шансы стать автором взятия ворот у Себастьена Аллера — форвард оформил пять голов за три матча. На точный выстрел дортмундца предложено поставить за 1.71.

Самый вероятный итог поединка — 3:1 в пользу «Боруссии». Сыграть на этот счет можно за 10.0.