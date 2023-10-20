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«Боруссия Дортмунд» — «Вердер»: где смотреть матч бундеслиги 20 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Вердер» 20 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Никлас Фюллкруг («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press
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20 октября в восьмом туре бундеслиги «Вердер» приедет в Дортмунд в гости к «Боруссии». Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» начнется в 21.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Феликса Бриха. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» с 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
20 окт, 21:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Вердер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех черно-желтых можно с коэффициентом 1.33, это около 72% вероятности. Ничья оценена в 6.17 (16%). Триумф «Вердера» предложен с котировкой 8.25 (12%).

Последняя разборка соперников на «Сигнал Идуна Парк» закончилась победой бременцев (3:2). Если считаете, что гости снова как минимум не уступят, вас ждет рынок Х2 за 3.50.

Тотал больше трех голов дали за 1.49, ТМ 3 представлен за 2.68.

Опцию «обе забьют» можно взять за 1.61, обратный вариант — за 2.32.

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«Боруссия» не пропустила в трех из пяти домашних поединков. Еще один «сухарь» дортмундцев доступен за 2.56.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Себастьена Аллера или Никласа Фюллкруга. Голы в их исполнении идут за 1.92.

Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, отражают явное превосходство парней Эдина Терзича:

  • 2:1 — за 8.50;

  • 2:0 — за 8.75;

  • 3:0 и 3:1 — за 9.50;

  • 1:0 — за 11.50;

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