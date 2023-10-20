20 октября «Боруссия» встретится с «Вердером» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Поединок восьмого тура бундеслиги пройдет в Дортмунде и стартует по свистку арбитра Феликса Бриха в 21.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 21.25 мск.

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на победу дортмундцев можно с коэффициентом 1.33, это около 72% вероятности. Триумф зелено-белых предложен с котировкой 8.25 (12%). Ничья оценена в 6.17 (16%).

Успех «Боруссии» с форой (-1.5) идет за 1.82. Если предполагаете, что «Вердер» навяжет сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1.5) за 2.04.

«Обе забьют» дали за 1.61, обратный вариант — за 2.32.

Аналитики склоняются к тому, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов доступен за 1.49, ТМ 3 — за 2.68.

В предыдущем туре «Дортмунд» в результативной перестрелке одолел «Унион Берлин» (4:2). Индивидуальный тотал черно-желтых больше 2.5 мяча имеется за 1.76.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Вердер»

Черно-желтые пока ни разу не уступили на «Сигнал Идуна Парк» в бундеслиге — три победы и ничья. Парням Эдина Терзича не покорился только «Ханденхайм» (2:2). В последнем туре перед перерывом на сборные дортмундцы ярко прихлопнули «Унион Берлин» (4:2). Если Марко Ройс и компания не поскупились на голы в поединке с участником Лиги чемпионов, то вряд ли они пожалеют одного из аутсайдеров — в таблице бременцы плетутся пятыми с конца, а в трех выездах текущего сезона проиграли с общим счетом 4:9.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» и ТБ 3.5 за 2.10.

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