Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Боруссия Дортмунд» — «Вердер»: Ройс и компания не станут церемониться с «музыкантами»

Прогноз на матч бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Вердер» 20 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

20 октября «Боруссия» встретится с «Вердером» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Поединок восьмого тура бундеслиги пройдет в Дортмунде и стартует по свистку арбитра Феликса Бриха в 21.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
20 окт, 21:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Вердер

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на победу дортмундцев можно с коэффициентом 1.33, это около 72% вероятности. Триумф зелено-белых предложен с котировкой 8.25 (12%). Ничья оценена в 6.17 (16%).

Успех «Боруссии» с форой (-1.5) идет за 1.82. Если предполагаете, что «Вердер» навяжет сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1.5) за 2.04.

«Обе забьют» дали за 1.61, обратный вариант — за 2.32.

Аналитики склоняются к тому, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов доступен за 1.49, ТМ 3 — за 2.68.

В предыдущем туре «Дортмунд» в результативной перестрелке одолел «Унион Берлин» (4:2). Индивидуальный тотал черно-желтых больше 2.5 мяча имеется за 1.76.

Серхио Рамос (&laquo;Севилья&raquo;). «Рамон Санчес Писхуан» станет местом первого свидания Рамоса и «Реала». Обидит ли Серхио бывшую?

Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Вердер»

Черно-желтые пока ни разу не уступили на «Сигнал Идуна Парк» в бундеслиге — три победы и ничья. Парням Эдина Терзича не покорился только «Ханденхайм» (2:2). В последнем туре перед перерывом на сборные дортмундцы ярко прихлопнули «Унион Берлин» (4:2). Если Марко Ройс и компания не поскупились на голы в поединке с участником Лиги чемпионов, то вряд ли они пожалеют одного из аутсайдеров — в таблице бременцы плетутся пятыми с конца, а в трех выездах текущего сезона проиграли с общим счетом 4:9.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» и ТБ 3.5 за 2.10.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вердер
Бундеслига
0
Читайте также
В США провели испытания на ядерном полигоне в день решения РФ по ДВЗЯИ
Военные эксперты рассказали о способе борьбы ВС РФ с дальнобойными ракетами ATACMS
В Москве презентовали автомобильный бренд Hongqi
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Поражение омичей на бывшей арене
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

PARI создаст международную киберспортивную и гейминговую организацию под руководством Сергея Гламазда