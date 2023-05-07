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«Боруссия Дортмунд» — «Вольфсбург»: где смотреть матч бундеслиги 7 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Вольфсбург» 7 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press
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7 мая в 31-м туре чемпионата Германии встретятся «Боруссия Дортмунд» и «Вольфсбург». Команды сыграют на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк». Поединок начнется в 18.30 по московскому времени по свистку арбитра Марко Фрица. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует с 18.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
07 мая, 18:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Вольфсбург

Аналитики букмекерской компании Olimpbet видят фаворитом хозяев. На успех «шмелей» предложен коэффициент 1.51, что соответствует 65% вероятности результата. Ничья доступна за 5.00 (19%), триумф гостей — за 5.80 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 5000 рублей, если соперники не выявят сильнейшего.

«Вольфсбург» победил в первом круге (2:0), а еще не уступил в восьми из 10 прошлых туров бундеслиги. Поставить на Х2 можно с коэффициентом 2.67.

Аналитики ожидают много голов — тотал больше 3.5 мяча дан за 2.18, ТМ 3.5 — за 1.73.

В последних пяти играх «Вольфсбург» отличался в среднем по два раза за 90 минут. ИТБ 1.5 оценен в 3.08.

Команды забили друг другу лишь в двух из 12 матчей. Обмен точными выстрелами идет за 1.61, обратный рынок — за 2.33.

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Аналитики ожидают результативный удар от Себастьена Аллера. На мяч ивуарийца можно сыграть за 2.21.

Наиболее вероятный счет — 2:1 в пользу «шмелей». На него в Olimpbet дали котировку 8.25.

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ФК Боруссия (Дортмунд)
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