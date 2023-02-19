19 февраля дортмундская «Боруссия» и «Герта» встретятся в матче 21-го тура чемпионата Германии. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», арбитр Харм Осмерс даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Эфир начнется в 19.25 мск.

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: на победу черно-желтых предложен коэффициент 1.40, вероятность — около 71%. Выигрыш гостей доступен за 7.50 (12%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью — 5.30 (17%).

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Дортмундцы — серьезные фавориты предстоящего матча. В этом сезоне команды встречались в первом круге чемпионата, и «Боруссия» добыла минимальную победу 1:0. Также черно-желтые обыграли «Герту» в семи из последних восьми матчей во всех турнирах. Поставить на то, что на этот раз бело-голубые не уступят, можно за 3.10.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают серьезное преимущество хозяев:

• победа «Боруссии» 2:0 идет за 7.40;

• успех 2:1 — за 8.30;

• разгром 3:0 — за 8.90.

Дортмундцы забивают в бундеслиге в среднем ровно два гола за игру, а ниже этой планки они не опускались в последних шести турах. Индивидуальный тотал «Боруссии» больше 1.5 гола можно оформить за 1.34, ИТМ1 (1.5) — за 3.20.

«Герта» отличается намного реже: за 20 туров команда Сандро Шварца забила лишь 24 гола, а в трех из четырех последних туров потерпела сухие поражение. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча доступен за 3.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.27.

Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.46, ТМ 2.5 — в 2.75.