Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
7 ноября дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл» встретятся в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Команды выйдут на газон «Сигнал Идуна Парк» в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 20.30 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: поставить на хозяев можно с коэффициентом 2.64, что составляет приблизительно 36% вероятности. Выигрыш «Ньюкасла» доступен с близкой котировкой 2.59 (37%). Ничья идет за 3.69 (27%).
Две недели назад дортмундцы добыли минимальную победу над «сороками». Поставить на то, что в предстоящей встрече подопечные Эдина Терзича тоже не уступят, можно за 1.54.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.72, обратный вариант — за 2.15.
Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.61, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.34.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.