Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

13 марта, 18:15

«Боруссия» — ПСВ: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Боруссия» — ПСВ 13 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
ПСВ — «Боруссия».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

13 марта «Боруссия» примет ПСВ в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 23.00 по московскому времени по свистку итальянца Даниэле Орсато. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 23.00 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
13 мар, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:0
ПСВ

Букмекерская компания Winline назвала фаворитами хозяев. На победу дортмундцев предложен коэффициент 2.15, что соответствует 45% вероятности. Ничья оценена в 3.90 (25%), триумф клуба из Эйндховена — в 3.25 (30%).

Черно-желтые не проиграли в 13 из 15 встреч во всех турнирах. Верите, что гости нанесут парням Эдина Терзича поражение или хотя бы не уступят сами? Возьмите вариант Х2 за 1.77.

Знаете, кто пробьется в четвертьфинал? Тогда поставьте на исход двухматчевого противостояния. На успех ПСВ дали 2.29, проход «Боруссии» оценен в 1.65.

Аналитики ждут несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.43.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Интер» победил всех в 2024-м. У кризисного «Атлетико» нет шансов без травмированного Гризманна

Сыграть на «Дортмунд» с форой (0) предложено за 1.60.

Обмен результативными выстрелами идет за 1.52, обратный рынок — за 2.55.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот итог аналитики из Winline представили коэффициент 6.60.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСВ
0
Читайте также
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FONBET, РФС и «ЛизаАлерт» провели акцию в поддержку пропавших детей

«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2024 года