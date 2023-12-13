«Боруссия» уже гарантировала место в плей-офф Лиги чемпионов и в заключительном туре группового этапа сойдется с «ПСЖ», которому необходимо набирать очки. Игра пройдет 13 декабря в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Гленн Нюберг из Швеции. Прямую трансляцию с 22.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов на победу: поставить на парижан можно с коэффициентом 1.88, это около 52% вероятности. Успех черно-желтых предложен в 3.74 (25%), котировка на ничью чуть выше — 4.03 (23%).

В первом круге команда Луиса Энрике без проблем обыграла «Боруссию» (2:0). Вероятность того, что в предстоящей встрече дортмундцы хотя бы не уступят, оценена в 1.97.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.50;

• 0:0 — за 8.00;

• 2:1 в пользу «ПСЖ» — за 8.50.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.33.

Рынок на обмен голами доступен за 1.54, обратный вариант идет за 2.43.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «ПСЖ»

Парижане в этой Лиге чемпионов испытывают серьезные проблемы на выезде: все семь очков они набрали на «Парк де Пренс», а в гостях влетели «Ньюкаслу» (1:4) и «Милану» (1:2). «ПСЖ» сталкивался с неприятностями и в прошлых матчах на «Сигнал Идуна Парк». Команды встречались в Дортмунде дважды — в 2020-м «Боруссия» выиграла (2:1) в 1/8 финала ЛЧ, в 2010-м оформила ничью в группе Лиги Европы (1:1).

Рекомендуемая ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.97.

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