1 июня «Реал» сыграет с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов. Встреча на арене «Уэмбли» в Лондоне начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45 мск. Команды рассудит бригада арбитров во главе со словенцем Славко Винчичем.

Номинальные гости — фавориты, считают аналитики. На успех коллектива Карло Анчелотти они выставили коэффициент 1.64, что соответствует 59% вероятности. Ничья по итогам 90 минут игры дана за 4.40 (22%), триумф «Боруссии» — за 5.20 (19%).

Вероятность овертайма оценена котировкой 3.80. Выигрыш одной из команд за 90 минут идет за 1.22.

Итоговая победа «Реала» в финале предложена за 1.34, слезы счастья Марко Ройса — за 3.55.

Мадридцы отличились не меньше двух раз в восьми из 11 последних матчей в ЛЧ. ИТБ 1.5 гола на сливочных идет по 1.66.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.10.

Обмен результативными попаданиями можно взять за 1.75, обратный рынок — за 2.09.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Реала» за 6.80.