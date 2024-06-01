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Сегодня, 16:15

«Боруссия» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 1 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» 1 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»).
Фото Getty Images
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1 июня «Реал» сыграет с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов. Встреча на арене «Уэмбли» в Лондоне начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45 мск. Команды рассудит бригада арбитров во главе со словенцем Славко Винчичем.

Лига чемпионов. Финал
01 июн, 22:00. Wembley (Лондон)
Боруссия Д
Реал

Номинальные гости — фавориты, считают аналитики. На успех коллектива Карло Анчелотти они выставили коэффициент 1.64, что соответствует 59% вероятности. Ничья по итогам 90 минут игры дана за 4.40 (22%), триумф «Боруссии» — за 5.20 (19%).

Вероятность овертайма оценена котировкой 3.80. Выигрыш одной из команд за 90 минут идет за 1.22.

Итоговая победа «Реала» в финале предложена за 1.34, слезы счастья Марко Ройса — за 3.55.

Мадридцы отличились не меньше двух раз в восьми из 11 последних матчей в ЛЧ. ИТБ 1.5 гола на сливочных идет по 1.66.

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Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.10.

Обмен результативными попаданиями можно взять за 1.75, обратный рынок — за 2.09.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Реала» за 6.80.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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