1 июня в финале Лиги чемпионов «Реал» столкнется с «Боруссией». Игра состоится на арене «Уэмбли» в Лондоне в 22.00 по московскому времени. Поединок обслужит рефери из Словении Славко Винчич. В прямом эфире финал покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Аналитики назвали команду Карло Анчелотти явным фаворитом поединка. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 1.64, что составляет около 59% вероятности. Ничья в основное время дана за 4.40 (22%), а успех «Боруссии» — за 5.20 (19%).

Вероятность овертайма оценена котировкой 3.80. Выигрыш одной из команд за 90 минут идет за 1.22.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.10.

Обмен голами можно взять за 1.75, обратный рынок — за 2.09.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу мадридцев за 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Реал»

Дортмундцы забили в 10 последних играх Лиги чемпионов и открыли счет в девяти из 10 случаев. А в 11 поединках кряду Марко Ройс и компания победили с форой (+1.5). Обмен результативными попаданиями прошел в пяти недавних выступлениях «Реала» в ЛЧ. «Верх» по голам был пробит в восьми из 11 встреч мадридцев в этом турнире. Причем «подельники» Тони Крооса отличились не меньше двух раз в таком же количестве матчей. В финале соперники тоже покажут себя в атаке и огорчат друг друга.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.01.