Нагучев предложил на финал ЛЧ ставку с коэффициентом 9.50. Он очень верит в «Боруссию»

Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на финал Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал» встретятся 1 июня в 22.00 по московскому времени.

В какой форме «Боруссия»

Дортмундцы заняли пятое место в бундеслиге, но отобрались в следующую Лигу чемпионов благодаря высокому рейтингу Германии в этом сезоне. «Боруссия» выиграла четыре из пяти последних матчей, включая оба полуфинальных у «ПСЖ» (1:0 и 1:0). В плей-офф подопечные Эдина Терзича также прошли ПСВ (1:1, 2:0) и мадридский «Атлетико» (1:2, 4:2).

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Марко Ройс покидает клуб летом по истечении контракта, но в двух прошлых домашних матчах против «Аугсбурга» (5:1) и «Дармштадта» (4:0) ветеран совершил пять (2+3) результативных действий. За «Боруссию» не сыграют травмированные защитники Рами Бенсебаини и Матеу Морей, а также форварды Себастьен Аллер и Жюльен Дюранвилль.

В какой форме «Реал»

Королевский клуб вернул себе титул чемпиона Испании, а сезон может завершить завоеванием своего 15-го Кубка чемпионов. Серия без поражений «Реала» продолжается больше четырех месяцев, во время которых самый титулованный участник ЛЧ выбил из борьбы «Лейпциг» (1:0, 1:1), «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, по пенальти 5:4) и «Баварию» (2:2, 2:1). На финише ла лиги команда Карло Анчелотти разгромила «Гранаду» (4:0) и «Алавес» (5:0), а еще сыграла вничью с «Вильярреалом» (4:4) и «Бетисом» (0:0). Винисиус Жуниор оформил дубль в ворота «Алавеса», а еще отметился в четырех из шести игр плей-офф ЛЧ. Финал на «Уэмбли» из-за травмы пропустит полузащитник Орельен Тчуамени, зато сможет сыграть полностью оправившийся от повреждения основной кипер Тибо Куртуа.

«Боруссия» — «Реал»: статистика личных встреч

Немецкий клуб не побеждал «Реал» в четырех последних встречах команд на групповых этапах ЛЧ (2:2, 2:2, 1:3 и 2:3), а в двух последних играх в плей-офф главного еврокубка команды прошли друг друга по разу («Боруссия» выиграла 4:3 по сумме двух встреч в сезоне-2012/13, а «Реал» — 3:2 в сезоне-2013/14).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Боруссия» — «Реал»

«Дортмунд» хорошо готовится к соперникам по Лиге чемпионов, и я не думаю, что «Реалу» будет очень просто выиграть встречу на «Уэмбли». «Боруссия» очень ударно проводит первые таймы, а «Реал», наоборот, играет хорошо после перерыва. Предположу, что первый тайм выиграет немецкий клуб, а весь матч — «Реал». Эта тенденция просматривается на протяжении всего этого розыгрыша», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на условие «Боруссия» выиграет первый тайм, но не победит в турнире» можно сделать ставку с коэффициентом 9.50.

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