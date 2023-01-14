В 20-м туре АПЛ встретятся соседи по турнирной таблице — «Брайтон» и «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Фалмер», главный арбитр Даррен Ингланд даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. В России не транслируют игры чемпионата Англии.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами матча: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 2.22, что составляет примерно 44% вероятности. Успех хозяев доступен за 3.10 (31%), ничья доступна с котировкой 3.80 (25%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3800 рублей.

Команды встречались в этом сезоне в первом круге: на «Энфилде» «Брайтон» вырвал ничью 2:2, сравняв счет на 83-й минуте. Думаете, что команда Роберто Де Дзерби снова не уступит фавориту? Этот рынок предложен за 1.71.

Три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес «Ливерпуля»:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа гостей 2:1 — за 8.50;

• успех красных 1:0 — за 9.90.

Аналитики верят в еще одно результативное противостояние «Брайтона» и «Ливерпуля»: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.33. Обе команды немало забивают и входят в топ-6 АПЛ по результативности.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен за 1.55, «обе забьют — нет» идет за 2.45.

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» 14 января 2023 года

«Чайки» в этом сезоне показывают неплохую игру и идут в чемпионате восьмыми, отрыв от седьмой строчки, где расположился как раз «Ливерпуль», — лишь одно очко. Также «Брайтон» в этом сезоне уже несколько раз отбирал очки у топ-клубов: обыгрывал «МЮ» (2:1) и «Челси» (4:1), играл вничью с командой Юргена Клоппа (3:3). Подопечные Де Дзерби — одни из самых неудобных середняков в лиге.

Мерсисайдцы же нередко теряют очки в матчах с командами ниже классом, например, в прошлом туре влетели «Брентфорду» (1:3), и вообще проводят слабый сезон. А к матчу с «Брайтоном» красные подошли на серии из двух игр без побед во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «Брайтон» не проиграет за 1.71.