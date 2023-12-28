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Сегодня, 10:15

«Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 28 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Тоттенхэм» 28 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Тоттенхэм».
Фото Global Look Press
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28 декабря «Брайтон» и «Тоттенхэм» сыграют в 19-м туре чемпионата Англии. Поединок состоится на «Фолмер AMEX Стэдиум», главный судья Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. АПЛ в России не транслируют.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
28 дек, 22:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Тоттенхэм

В букмекерской компании OLIMPBET считают, что у гостей чуть больше шансов на три очка: взять триумф «шпор» можно с коэффициентом 2.51, что составляет примерно 36% вероятности. Успех «Брайтона» предложили с котировкой 2.61 (38%). Ничья доступна за 3.79 (26%).

Если допускаете, что клубы обменяются меткими ударами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.41. Обратный вариант оценили в 2.87.

Специалисты ждут результативной игры: тотал больше трех голов дали за 1.65, ТМ 3 — в 2.15.

В двух сезонах подряд «Тоттенхэм» победил «чаек» на «Фолмер AMEX Стэдиум» всухую (2:0 и 1:0). Еще один поединок лондонцев без пропущенных мячей представлен за 4.77.

Аналитики решили, что лучшая возможность отличиться будет у Сон Хын Мина. Точный выстрел форварда «шпор» идет за 2.50.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вест Хэм&raquo;. «Арсенал» — рождественский чемпион АПЛ. Сохранят ли Жезус и Сака лидерство после игры с «Вест Хэмом»?

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Тоттенхэм»

Команда Энджа Постекоглу наконец прервала пятиматчевый отрезок без побед и вышла на куда более приятную серию — «шпоры» выиграли в трех турах подряд с общим счетом 8:2. При этом на выезде лондонцы провели одну встречу — с «Ноттингем Форест» (2:0). В этом сезоне поединки «Тоттенхэма» на чужих полях часто получались результативными, но планка в пять мячей на двоих переваливалась лишь в двух случаях из девяти. Да и пара прошлых визитов на «Фолмер AMEX Стэдиум» закончилась сухими викториями гостей с незначительным количеством голов (2:0 и 1:0).

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 4.5 за 1.94.

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