28 ноября сборная Бразилии проведет очередной матч на групповом этапе чемпионата мира по футболу в Катаре. Соперником команды Тите по второму туру станет Швейцария. Игра состоится в Дохе на «Стадионе 974», стартовый свисток арбитра из Сальвадора Ивана Бартона прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи с 18.45 мск начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бразилию безоговорочным фаворитом встречи. На победу пентакампеонов можно поставить с коэффициентом 1.50, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (22%), успех Швейцарии — за 7.60 (12%).

При ставке в 1000 рублей на европейскую сборную в случае ее триумфа выплата составит 7600 рублей, а чистая прибыль — 6600 рублей.

При этом вы можете взять более скромный и относительно безопасный вариант «Швейцария не проиграет» за 2.80.

Эксперты решили, что на ТБ 2.5 и на ТМ 2.5 в предстоящей встрече шансы одинаковые. Коэффициент — 1.95.

Швейцарцы забили в четырех матчах из пяти последних. На их гол в ворота Бразилии котировка — 1.78.

Вариант «обе забьют» доступен за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.74.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве южноамериканцев: