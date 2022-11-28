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Бразилия — Швейцария: где смотреть матч чемпионата мира 28 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Бразилия — Швейцария 28 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
Винисиус.
Фото Global Look Press
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28 ноября сборная Бразилии проведет очередной матч на групповом этапе чемпионата мира по футболу в Катаре. Соперником команды Тите по второму туру станет Швейцария. Игра состоится в Дохе на «Стадионе 974», стартовый свисток арбитра из Сальвадора Ивана Бартона прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи с 18.45 мск начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. Группа G
28 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
1:0
Швейцария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бразилию безоговорочным фаворитом встречи. На победу пентакампеонов можно поставить с коэффициентом 1.50, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (22%), успех Швейцарии — за 7.60 (12%).

При ставке в 1000 рублей на европейскую сборную в случае ее триумфа выплата составит 7600 рублей, а чистая прибыль — 6600 рублей.

При этом вы можете взять более скромный и относительно безопасный вариант «Швейцария не проиграет» за 2.80.

Эксперты решили, что на ТБ 2.5 и на ТМ 2.5 в предстоящей встрече шансы одинаковые. Коэффициент — 1.95.

Швейцарцы забили в четырех матчах из пяти последних. На их гол в ворота Бразилии котировка — 1.78.

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Вариант «обе забьют» доступен за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.74.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве южноамериканцев:

  • победа Бразилии 1:0 идет за 6.00;
  • успех 2:0 — за 6.30;
  • ничья 1:1 — за 7.80.
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Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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