27 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги «Арсенал» сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити» и начнется в 21.45 по московскому времени. Легально в России посмотреть ее нельзя. Главным арбитром назначен Питер Бэнкс.

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Арсенал» фаворитом противостояния. На победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 2.10, что примерно 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (24%), успех «Брентфорда» — за 3.40 (29%).

Вариант «хозяева не проиграют» оценен в 1.77. Из двух игр с «канонирами» дома «Брентфорд» одну выиграл и одну проиграл.

«Арсенал» победил в обоих гостевых матчах этого сезона, причем ни разу не пропустив. «Сухой» триумф команды Артеты предложен за 3.75.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.71, ТМ 2.5 — в 2.14.

Эксперты убеждены, что соперники обменяются голами. Условие «обе забьют» можно взять за 1.62, «обе забьют — нет» — за 2.26.

В четырех из пяти предыдущих встреч во всех турнирах «Арсенал» отличался минимум дважды. ИТБ2 (1.5) идет за 1.93, ИТМ2 (1.5) — за 1.91.

Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Арсенал»

«Арсенал» в этом сезоне провел восемь матчей и в шести из них подал восемь и больше угловых (максимум — 12). И даже во встречах с ПСВ в ЛЧ, а также с «Сити» в Суперкубке Англии «канониры» заработали достаточно много корнеров — четыре и пять соответственно. Такие дивиденды приносит агрессивная фланговая игра команды. Вряд ли лондонцы изменят себе в Кубке лиги, даже если состав будет наполовину резервным.

Рекомендуемая ставка: «Арсенал» подаст шесть и более угловых за 1.94.

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