Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 2 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль» 2 января 2023 года
Евгений Коростелев
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

2 января «Ливерпуль» проведет первый матч в новом году. В 19-м туре АПЛ команда Юргена Клоппа сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» и начнется в 20.30 по московскому времени. В России она показана не будет.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
02 янв, 20:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Ливерпуль

«Ливерпуль» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.58, вероятность исхода — примерно 63%. Ничья доступна за 4.60 (22%), триумф «Брентфорда» — за 5.70 (15%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационной победы принесет 5700 рублей.

Можете подстраховать «пчел» и взять вариант «хозяева не проиграют» за 2.48.

Матч получится результативным, настаивают эксперты. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.46.

Обмен голами предложен за 1.64, противоположный исход — за 2.26.

Салах и Нуньес — игроки, с которыми связывают надежды аналитики. На гол Мо можно поставить за 2.00, на точный удар Дарвина — за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Ливерпуля» за 7.90.

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;. «Арсенал» — «Ньюкасл»: Сака и Альмирон зажгут в первом матче 2023-го

Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль»

«Брентфорд» — одна из двух команд, которая в этом сезоне победила «Манчестер Сити». При этом она же проиграла «Джиллингему» в Кубке лиги, сыграла вничью с «Ноттингемом» и «Борнмутом» — стабильности нет.

«Ливерпуль» победил в последних двух матчах. Да, не обошлось без помощи соперников (с «Лестером» оба гола забил защитник «лис» Фас), но в целом красные выглядели здорово. Расправиться с середняком, которого сильно лихорадит, команде Клоппа не составит труда.

Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.92.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Брентфорд
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года
Офицер США заявил о возможном нанесении Россией электромагнитного удара
В Москве за убийство сотрудника МАДИ арестован боец ММА
Пассажиры рейса Ташкент-Алматы получили ожоги в полете
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Монпелье» — «Марсель»: прогноз на матч лиги 1 3 января 2023 года