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Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Broke Boys — «Квант»: где смотреть матч Кубка России 31 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Кубка России Broke Boys — «Квант» 31 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Алексей Сергулев («Квант»).
Фото Официальная страница ФК «Квант» ВКонтакте, Соцсети
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31 июля «Квант» приедет в гости к Broke Boys в 1/256 финала Кубка России на этапе Пути регионов. Поединок состоится на Центральном стадионе в Одинцове. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
31 июл, 18:00. Центральный (Одинцово)
Broke Boys
Квант

Аналитики отдали предпочтение чемпиону медиалиги: взять успех Броуков можно с коэффициентом 1.83, вероятность такого итога — примерно 46%. Ничья доступна за 4.05 (25%), выигрыш «Кванта» — за 3.45 (29%).

Считаете, что клуб из Обнинска не уступит в основное время? Опция Х2 идет за 1.88.

Также вас ждут рынки на победу с учетом форы:

  • Ф1(0) — за 1.45, Ф2(0) — за 2.55;
  • Ф1(-1) — за 2.35, Ф2(+1) — за 1.52.
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Специалисты не сомневаются, что команды обменяются голами: «обе забьют» оценили в 1.60, обратный вариант — в 2.20.

Тотал больше 2.5 мяча дали с котировкой за 1.63, ТМ 2.5 предложили за 2.13.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу Broke Boys:

  • 1:1 — за 7.50;
  • 2:1 — за 8.50;
  • 1:0 — за 9.00.
Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Broke Boys
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