31 июля Broke Boys примет «Квант» в первом раунде Кубка России на этапе Пути регионов. Игра пройдет в Одинцове на Центральном стадионе и стартует в 18.00 по московскому времени.

Аналитики считают хозяев фаворитами: поставить на победу Broke Boys предлагают с коэффициентом 1.83, что составляет примерно 46% вероятности. Выигрыш клуба из Обнинска оценен в 3.45 (29%). Котировка на ничью — 4.05 (25%).

Опция «обе забьют» представлена за 1.60, обратный рынок — за 2.20. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.13.

Специалисты практически уверены в квалификации Броуков в следующий раунд и дали на это событие 1.55. Проход «Кванта» идет за 2.30.

Прогноз и ставка на матч Broke Boys — «Квант»

Рынок «обе забьют — нет» зашел в пяти последних играх клуба из Обнинска в Кубке России. Матчи медийных команд в Пути регионов, как правило, получаются небогатыми на голы, плюс Броуки дебютируют в турнире — результативную перестрелку на Центральном стадионе в Одинцове ждать вряд ли стоит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.20.