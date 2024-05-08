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«Брюгге» — «Фиорентина»: где смотреть матч Лиги конференций 8 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги конференций «Брюгге» — «Фиорентина» 8 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Фиорентина» — «Брюгге».
Фото Getty Images
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8 мая «Брюгге» сыграет в ответном полуфинале Лиги конференций против «Фиорентины». Поединок состоится на стадионе «Ян Брейдель» и начнется в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажут телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Трансляция стартует в 19.30 мск. В первой игре победили парни Винченцо Итальяно (3:2).

Лига конференций. 1/2 финала
08 мая, 19:45. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
Фиорентина

Аналитики Winline назвали хозяев фаворитами. На триумф бельгийцев предложен коэффициент 2.60, что соответствует 37% вероятности. Ничья после 90 минут игры идет за 3.40 (29%), успех «Фиорентины» — за 2.85 (34%).

Котировка на выход «фиалок» в полуфинал — 1.33, на «Брюгге» — 3.30.

Вероятность дополнительного времени оценена в 4.10, опция «будет овертайм — нет» — в 1.20.

Победа черно-синих с форой (0) получила котировку 1.83. Аналогичный вариант для флорентийцев выставили за 1.99.

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Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.84.

На обмен голами дан коэффициент 1.72, обратный рынок идет за 2.14.

Самый вероятный счет в основное время — 1:1. Сыграть на этот результат по итогам 90 минут можно за 5.40.

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Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Брюгге
ФК Фиорентина
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