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Сегодня, 12:15

Букмекеры оценили шансы «Спартака» подвинуть ЦСКА со второго места в РПЛ

Букмекеры оценили шансы «Спартака» подвинуть ЦСКА со второго места в РПЛ
Артемий Кутейников
Квинси Промес и Бальде Кейта («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
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3 июня пройдет заключительный тур чемпионата России по футболу. Чемпион уже известен, это «Зенит». Главная интрига финального игрового дня — команда, которая займет второе место. На серебряные медали претендуют сразу три коллектива: ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».

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По мнению букмекеров, наилучшие шансы занять вторую строчку у ЦСКА. Поставить на армейцев можно с коэффициентом 1.30. Перед заключительным туром они опережают «Спартак» на одно очко, «Ростов» — на два. При этом команда Владимира Федотова не победила в двух турах подряд: уступила красно-белым (1:2) и сыграла вничью с «Краснодаром» (0:0).

В последнем туре армейцы встретятся с прямым конкурентом за второе место «Ростовом». По мнению букмекеров, красно-синие имеют неплохие шансы на победу в матче с коллективом Валерия Карпина. Котировка на триумф москвичей — 1.49.

У ростовчан, в свою очередь, худшие шансы на вторую строчку: поставить на то, что серебро в итоге достанется им, можно с коэффициентом 10.0. Правда, не все зависит от «Ростова». Даже в случае победы над ЦСКА игроки Карпина останутся третьими, если победит «Спартак».

Вдобавок южане подходят к последнему туру не в лучшей форме: они одержали лишь одну победу в последних пяти турах РПЛ, в трех из которых проиграли.

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Вероятность, что вторая строчка достанется «Спартаку», оценена аналитиками в 5.00. Москвичи могли еще в прошлом туре сместить ЦСКА, который играл на день раньше и потерял очки. Но сами красно-белые не сумели вскрыть «Нижний Новгород» (0:0).

В последнем туре команде Гильермо Абаскаля будут противостоять мотивированные «Крылья Советов». Самарцы находятся в зоне стыковых матчей, но отстают от 12-го «Факела» всего на очко. Победа «Спартака» в этом матче идет за 2.30, «Крыльев» — за 3.10.

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