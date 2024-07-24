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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

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Букмекеры отреагировали на инициативу президента создать фонд поддержки спорта

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22 июля президент России Владимир Путин поручил создать фонд дополнительной поддержки спорта, формирование бюджета которого будет происходить за счет целевых отчислений от азартных игр.

На инициативу президента России отреагировали представители крупнейшего легального букмекера страны — FONBET, доля которого на рынке составляет более 35% от всего объема по данным ЕРАИ.
«Наша компания уделяет большое внимание развитию спорта в стране, различным социальным и благотворительным инициативам. В 2023 году мы перевели 6,7 млрд рублей целевых отчислений на поддержку спорта и поддержали инициативу увеличения объема отчислений для букмекерских компаний до 2%.

Более шести лет мы поддерживаем федерацию адаптивного хоккея, которая в этом году объединила более полутора тысяч участников на фестивале в Сочи. Также мы работаем с федерациями, чьи спортсмены сейчас практически не имеют возможности принимать участие в международных соревнованиях. Среди них: дзюдо, спортивная гимнастика, федерация шахмат России и другие. Таким образом, сумма прямых спонсорских контрактов в 2023 году составила более 6,5 млрд рублей, а еще 850 миллионов рублей были выделены на благотворительные и социально-значимые проекты. Так мы активно сотрудничаем с «Российским Красным Крестом», поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», большим количеством фондов, среди которых «Дорога жизни», «Подарок Ангелу», «Код Добра», «Синдром любви».

Мы приветствуем и полностью поддерживаем инициативу президента, готовы продолжать вкладывать свои ресурсы в развитие российского спорта, как мы делаем это на протяжение многих лет".

Обязательные целевые отчисления от азартных игр были введены в 2017 году. В 2023 году букмекеры совокупно заплатили 18,6 млрд руб. на поддержку спорта. Выплаты за два первых квартала 2024 года уже превысили 16 млрд руб. Предполагается, что 25% всех целевых отчислений будут направлены на финансирование «Всемирных игр дружбы» в год проведения турнира.

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