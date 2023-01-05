Прогноз на матч молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия U-20 — Канада U-20 6 января 2023 года

6 января в канадском городе Галифакс пройдет финал молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборные Чехии U-20 и Канады U-20 встретятся на льду арены «Скотиабанк-центр», начало в 02.30 по московскому времени. В России не показывают этот турнир.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают канадцев огромными фаворитами: поставить на победу хозяев арены в основное время можно с коэффициентом 1.38, вероятность — примерно 71%. Успех европейцев предложен с котировкой 5.90 (16%), ничья идет за еще большие 6.80 (13%).

Ждете, что чемпион не определится в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае выигрыша принесет 6800 рублей.

Поставить на победу канадцев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.20, этот рынок на Чехию предложен за 4.50.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.61, Ф2(+1.5) — за 2.32;

• Ф1(-2.5) можно оформить за 2.10, Ф2(+2.5) — за 1.68.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 6.5 шайбы доступен за 1.84, ТМ 6.5 — за 1.96. Команды действительно показывают на турнире высокую результативность: Канада за две стадии плей-офф настреляла 10 шайб, Чехия — 11.

Еще на матч предложен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на то, что какой-нибудь игрок оформит дубль, предложен за привлекательные 2.55.

Прогноз и ставка на матч молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия U-20 — Канада U-20 6 января 2023 года

Команды проводят результативный чемпионат мира: североамериканцы дважды на турнире забивали по 11 шайб за матч, чехи два раза оформили по девять голов. Также команды уже встречались на групповом этапе: европейцы выиграли 5:2, на двоих команды забросили семь шайб. В среднем на турнире Канада заколачивает 6.5 гола за игру, Чехия — 5.8.

Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.57 (если в матче будет ровно шесть голов, сумма ставки вернется).