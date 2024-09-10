Чехия во втором туре группового этапа Лиги наций на стадионе «Фортуна Арена» в Праге примет Украину. Игра пройдет 10 сентября, арбитр Джон Битон из Шотландии даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на них можно за 2.30, что составляет приблизительно 43% вероятности. Триумф гостей дан за 3.25 (29%), коэффициент на ничью — 3.40 (28%).

Украина не проиграла Чехии в четырех предыдущих встречах во всех турнирах. Вероятность того, что команда вновь как минимум не уступит, оценена в 1.66.

Три наиболее возможных, по данным экспертов, исхода противостояния отражают предпочтительные шансы чехов:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола дан за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.

Рынок «обе забьют» можно взять за 1.77, альтернативный вариант идет за 2.03.

Комбинированное условие на победу чехов и тотал больше 1.5 мяча доступно за 2.90.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта