10 сентября состоится матч между Чехией и Украиной во втором туре группового этапа Лиги наций. Игра пройдет на «Фортуна Арене» в Праге и начнется в 21.45 по московскому времени. Рассудит команды бригада во главе с шотландцем Джоном Битоном. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на команду Ивана Гашека можно с коэффициентом 2.30, вероятность этого исхода — примерно 43%. Успех украинцев доступен с котировкой 3.25 (29%), ничья идет за чуть большие 3.40 (28%).

Украина не проиграла Чехии в четырех предыдущих встречах во всех турнирах. Вероятность того, что команда вновь как минимум не уступит, оценена в 1.66.

Три наиболее возможных, по данным экспертов, исхода противостояния отражают предпочтительные шансы чехов:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола дан за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.

Рынок «обе забьют» можно взять за 1.77, альтернативный вариант идет за 2.03.

Прогноз и ставка на матч Чехия — Украина

Команды стартовали в Лиге наций с поражений: чехи влетели окрыленной Грузии (1:4), Украина не справилась с Албанией (1:2). Обе команды забарахлили еще на Евро-2024, на котором не вышли из группы. Также они не лучшим образом действуют у чужих ворот: хозяева в последних девяти официальных матчах лишь раз отличились больше одного раза, гости преодолели планку в гол в двух из семи последних встреч во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.85.