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Сегодня, 14:15

«Челси» — «Блэкберн»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Челси» — «Блэкберн» 1 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Рахим Стерлинг («Челси»).
Фото Global Look Press
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1 ноября «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги примет «Блэкберн». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Тим Робинсон. Игру в России не покажут.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
01 нояб, 22:45. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Блэкберн Роверс

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: успех «Челси» оценили в 1.26, это около 76% вероятности. На викторию «Блэкберна» предложили внушительную котировку 12.00 (8%). На ничью — 6.19 (16%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.43.

Специалисты не ждут, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» дали за 2.08, обратный рынок доступен за 1.74.

Триумф «бродяг» с форой (+2) идет за 1.67. Если считаете, что домашняя встреча с середняком чемпионшипа не окажется для синих легкой прогулкой, вас ждет рынок Ф1(-2) за 2.22.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу лондонцев. На этот итог представили коэффициент 5.78.

Вадим Шипачев (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Ак Барс» потерял Шипачева и проиграл дважды подряд. Но матч со СКА все равно будет ярким

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Блэкберн»

Сине-белые стартовали в Кубке лиги с первого раунда и последовательно выдавили из турнира «Уолсолл» (4:3), «Хэррогит» (8:0) и «Кардифф» (5:2). Совладать с парнями Маурисио Почеттино 12-й команде чемпионшипа будет гораздо сложнее. Для синих же приезд «бродяг» на «Стэмфорд Бридж» — отличный шанс прервать наступивший после международной паузы отрезок без побед. Лондонцы разошлись миром в дерби с «Арсеналом» (2:2), а в следующем туре неожиданно влетели «Брентфорду» (0:2). Правда, результативного поединка ждать не приходится: в восьми предыдущих встречах с участием «Челси» преодолеть «верх» по голам удавалось лишь два раза.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.94 (если забьют ровно трижды, случится возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Блэкберн Роверс
ФК Челси
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