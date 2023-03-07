7 марта «Челси» и дортмундская «Боруссия» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», матч в Германии черно-желтые выиграли 1:0. Главный арбитр Данни Маккели даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Эфир начнется в 22.45 мск.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в основное время можно с коэффициентом 1.92, вероятность — примерно 52%. Успех гостей предложен с котировкой 4.08 (23%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за чуть меньшие 3.73 (25%).

Полагаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3730 рублей.

Также предложены ставки на итогового победителя всего противостояния. Поставить на то, что лондонцы пройдут в четвертьфинал, можно за 2.28. Этот рынок на «Боруссию» идет за 1.61.

Три наиболее вероятных, по оценкам аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.70;

• победа лондонцев 1:0 — за 7.75;

• успех хозяев 2:1 — за 8.75.

Аналитики сомневаются, что предстоящий матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00. В первой встрече команды оформили лишь один забитый мяч.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно оформить за 1.91, ИТМ1 (1.5) идет с такой же котировкой. Эти рынки на гостей предложены за 3.09 и 1.36 соответственно.

Также вы можете попробовать угадать команду, которая откроет счет в матче. Этот рынок на «Челси» идет за 1.67, на «Боруссию» — за 2.55.