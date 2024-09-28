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Прогнозы на спорт

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«Челси» — «Брайтон»: больше синих на старте АПЛ забил только «Сити»

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Брайтон» 28 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Челси».
Фото Getty Images
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28 сентября «Челси» примет «Брайтон» в шестом туре АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Питер Бэнкс. Игру в России не покажут.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
28 сент, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Брайтон

Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.74, это около 54% вероятности. Выигрыш «Брайтона» и ничья идут за одинаковые 4.30 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.49, ТМ 2.5 — в 2.47. Предыдущая встреча соперников на «Стэмфорд Бридж» получилась результативной — 3:2 в пользу синих.

Рынок «обе забьют» дали с коэффициентом за 1.53, обратный вариант доступен за 2.45.

Четыре наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, итога поединка указывают на ничью или выигрыш лондонцев:

Вильмар Барриос и&nbsp;Эдуард Сперцян (&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» и «Зенит» — единственные, кто еще не проигрывал в РПЛ. Теперь они зарубятся за первое место в таблице

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Брайтон»

В прошлом сезоне соперники устроили перестрелку на «Стэмфорд Бридж», которая завершилась в пользу синих (3:2). Летом клубы сменили тренеров, но сохранили верность атакующему стилю. Лондонцы — вторые по результативности в АПЛ после «Сити»: за пять туров отличились 11 раз. «Чайки» оформили немногим меньше — восемь голов. Так что команды готовы устроить яркий поединок и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.78 (если забьют ровно трижды будет возврат).

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