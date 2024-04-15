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Сегодня, 08:15

«Челси» — «Эвертон»: лондонцы пропустили дважды или больше в семи матчах подряд

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Эвертон» 15 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Коул Палмер («Челси»).
Фото Getty Images
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15 апреля «Челси» примет «Эвертон» в 33-м туре АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Пол Тирни. Игру в России не покажут.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
15 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Эвертон

Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.74, это около 55% вероятности. Успех «Эвертона» оценили в 4.40 (22%). Ничья идет за близкие 4.30 (23%).

Тотал больше трех мячей можно взять за 1.88, ТМ 3 — за 1.93. Предыдущая встреча соперников на «Стэмфорд Бридж» получилась результативной (2:2).

Рынок «обе забьют» представили с коэффициентом за 1.53, обратный вариант доступен за 2.45.

Четыре наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, итога поединка указывают на ничью или выигрыш лондонцев:

  • 1:1 и 2:1 — за 7.20 и 7.40;
  • 2:0 и 1:0 — за 8.80.
Килиан Мбаппе и&nbsp;Роберт Левандовски (&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;). Мбаппе и Левандовски готовят пушки к новой разборке. «Барселону» и «ПСЖ» ждет результативный вечер

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Эвертон»

Парни Маурисио Почеттино приучили к тому, что с ними не бывает скучно: в семи последних играх с их участием влетело четыре мяча или больше. Пять из этих поединков прошли на «Стэмфорд Бридж». Прошлый визит «ирисок» в Лондон тоже обернулся ожесточенной перестрелкой (2:2). На неделе ливерпульцы пострадали от очередного снятия очков и опустились ближе к зоне вылета. Команде Шона Дайча есть за что сражаться, поэтому ждем очередного результативного перформанса.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.34.

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