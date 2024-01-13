13 января в 21-м туре АПЛ «Челси» примет «Фулхэм». Команды сойдутся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в 15.30 по московскому времени. Матч обслужит рефери Энтони Тэйлор. В России легально не показывают английский футбол.

Аналитики не верят в «дачников». На победу парней Марку Силвы предложили коэффициент 5.30, что соответствует 17% вероятности результата. Ничья доступна за 4.30 (22%), а успех «синих» — за скромные 1.63 (61%).

«Фулхэм» не одолел «Челси» в 23 из 25 матчей. Вероятность того, что гости хотя бы не проиграют в этот раз (Х2), оценена в 2.30.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.30. Опция «обе забьют» предложена за 1.68, обратный рынок — за 2.20.

Триумф «Челси» со счетом 1:0 или 2:0, а также ничья 1:1 — самые вероятные итоги поединка. На эти события можно сыграть с одинаковым коэффициентом 9.00.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Фулхэм»

«Синие» играют нестабильно — у клуба восьмиматчевая бескомпромиссная серия в АПЛ (по 4 победы и поражения). Но при родных фанатах «Челси» выиграл в трех последних поединках чемпионата. При этом команда Маурисио Почеттино выдает веселые перформансы: минимум три мяча забито в восьми из 10 предыдущих игр с участием «синих» в премьер-лиге. А еще клуб отличился минимум дважды в четырех домашних турах подряд.

«Фулхэм» тоже забыл про ничьи — у парней Марку Силвы серия из четырех побед и шести поражений. На выезде дела идут особенно неважно: нет побед в девяти визитах к соперникам подряд (6 поражений и 3 ничьи). Зато матчи АПЛ с участием «дачников» выходят такими же бодрыми, как у их соперников: минимум три мяча залетело в восьми из девяти туров. Так что у команд высокие шансы пробить «верх» по голам в ближайшей игре.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.