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«Челси» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ 3 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм» 3 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Кепа Аррисабалага.
Фото Global Look Press
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3 февраля в 22-м туре чемпионата Англии состоится лондонское дерби — мощно прокачавший состав «Челси» проэкзаменует «Фулхэм». Игру примет стадион «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра Стэарта Атуэлла прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России игра показана не будет.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
03 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Фулхэм

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» фаворитом встречи. На победу синих можно поставить с коэффициентом 1.65, это приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Фулхэма» — за 5.80 (15%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 5800 рублей, а чистая прибыль составит 4800 рублей.

Команды уже встречались в феврале — та игра завершилась сенсационной победой «дачников» со счетом 2:1. На то, что они снова не проиграют, котировка — 2.32.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.95.

Если считаете, что команды снова обменяются голами, возьмите условие «обе забьют» за 1.95. «Обе забьют — нет» предложено за 1.85.

Пенальти доступен за 2.90, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.

Может, новые звезды «Челси» хорошенько накормят «Фулхэм»? На то, что одна из команд забьет три и более гола, можно поставить за 2.80.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу синих за 6.50.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Фулхэм»

С предыдущей встречи команд утекло меньше месяца, но за этот небольшой отрезок произошли глобальные изменения. В первую очередь в составе «Челси», который приобрел сразу несколько топовых игроков: Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса. Эти ребята качественно усилят состав синих и точно не допустят того, что произошло на «Крэйвен Коттедж» — «Фулхэм» победил дома 2:1.

Если не брать в расчет ту встречу, то «Челси» обычно не теряет очки против этого соперника — до злополучного поражения выиграл семь очных матчей подряд. Новички помогут «пенсионерам» начать новую успешную серию.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Фулхэм
ФК Челси
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