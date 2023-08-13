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Сегодня, 08:15

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 13 августа 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» 13 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Рис Джеймс («Челси»).
Фото Global Look Press
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Уже в первом туре АПЛ сойдутся два топ-клуба, проваливших прошлый сезон, — «Челси» и «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр — Энтони Тейлор из Манчестера. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
13 авг, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение гостям: коэффициент на триумф мерсисайдцев — 2.35, что составляет около 41% вероятности. Выигрыш хозяев можно взять за 2.85 (34%), котировка на раздел очков еще выше — 3.65 (26%).

Считаете, что лондонцы успешнее начнут новый сезон? Ставка в 1000 рублей на победу «Челси» при благоприятном исходе принесет 2850 рублей.

Четыре предыдущих столкновения команд закончились нулевыми ничьими — дважды в чемпионате, а также в финалах Кубка Англии и Кубка Лиги. Непоражение синих в предстоящем поединке идет за 1.60.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 8.00;

• 2:1 в пользу гостей — за 9.50;

• виктория хозяев со счетом 2:1 — за 10.0.

Эксперты считают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.35. При этом четыре прошлых матча соперники свели к 0:0, а в 10 последних встречах во всех турнирах лишь дважды пробили отметку в три забитых мяча.

Рынок «обе забьют» идет за 1.50, обратный вариант — за 2.60.

Коди Гакпо и&nbsp;Виджил ван Дейк (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Челси» — «Ливерпуль»: парни Клоппа испортят дебют Почеттино во главе синих

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль»

В прошлом сезоне команды выступили слабо: если мерсисайдцы во второй части чемпионата собрались и взлетели хотя бы на пятую строчку, то лондонцы финишировали 14-ми. К новой кампании клубы неслабо обновили составы и теперь у них наверняка уйдет немало времени на то, чтобы сыграться. Друг с другом «Челси» и «Ливерпуль» обычно играют спокойно и выдали четыре нулевых ничьих подряд. Всего же соперники разошлись «миром» в шести последних встречах. А отметку в три забитых мяча на двоих в минувших 10 поединках во всех турнирах пробили только дважды.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.35.

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