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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Челси» — «Манчестер Сити»: лондонцы не готовы к началу сезона

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 18 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Марк Кукурелья («Челси»).
Фото Global Look Press
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Самая яркая вывеска первого тура чемпионата Англии — встреча «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдет 18 августа на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, арбитр Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не транслируют АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
18 авг, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Сити

Букмекеры отдали предпочтение «горожанам»: их победа предложена с котировкой 1.86, что приблизительно 53% вероятности. Выигрыш «Челси» можно взять за 3.95 (25%), коэффициент на ничью — 4.20 (22%).

В прошлом сезоне обе встречи команд в АПЛ закончились вничью (1:1 и 4:4). Вероятность того, что лондонцы вновь как минимум не проиграют, оценена в 2.04.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают превосходство команды Пепа Гвардиолы:

• 1:1 — за 7.00;

• 2:1 — за 7.60;

• 1:0 — за 9.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.55.

Поставить на обмен забитыми мячами можно с коэффициентом 1.54, опция «обе забьют — нет» доступна за 2.49.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Сити»:

В начале августа команды провели товарищеский матч, в котором сильнее оказались «горожане» (4:2). Вероятно, похожий результат ждет и в предстоящей встрече. Лондонцы выиграли лишь один из шести матчей на предсезонке, а в их составе творится настоящий бардак — пока вообще неясно, кто является хотя бы основным вратарем. «Горожане» же на старте сезона, пусть и не без проблем, забрали Суперкубок Англии, а в девяти предыдущих официальных играх против «Челси» ни разу не уступили, оформив семь побед — все сухие.

Рекомендуемая ставка: победа «Ман Сити» за 1.86.

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