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«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 5 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 5 января 2023 года
Евгений Коростелев
Бернарду Силва.
Фото Global Look Press
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5 января в чемпионате Англии состоится интригующий матч топ-команд — «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток арбитра Пола Тирни прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России игра показана не будет.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
05 янв, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Сити» на победу более высокими. Взять ее можно с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «Челси» — за 5.40 (17%).

При ставке в 1000 рублей на синих выигрыш составит 5400 рублей, а чистая прибыль — 4400 рублей.

На то, что лондонцы не проиграют, котировка — 2.27. Правда, три последние встречи остались за «Сити».

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.78, противоположное условие — за 2.04.

От кого ждете голов? На точный удар Эрлинга Холанна коэффициент — 1.70. За 3.50 можно взять Кевина де Брейне, за 4.00 — Кая Хаверца, Рахима Стерлинга и Бернарду Силву.

Четыре наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 и минимальная победа «Сити» — за 7.30;

  • успех «горожан» 2:0 и 2:1 — за 7.90.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Сити»

«Челси» находится в кризисе: в последнем туре синие не обыграли даже «Ноттингем» (1:1), а ранее проигрывали «Брайтону» (1:4), «Лидсу» (0:3) и «Саутгемптону» (1:2). «Сити» лондонцы два месяца назад уступили в Кубке лиги — 0:2.

«Горожане» в лучшей форме, а еще у них есть Эрлинг Холанн, который забил четыре мяча в трех играх после перерыва. Гости должны набрать очередные три очка, чтобы компенсировать обидную потерю двух баллов в игре с «Эвертоном» (1:1).

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.68.

Футбол
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