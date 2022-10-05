5 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов состоится топ-матч — «Челси» примет «Милан». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», голландец Данни Маккели даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир начнется в 21.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Челси» можно с коэффициентом 1.71, что составляет 57% вероятности. Победа гостей доступна за 5.20 (18%), даже на ничью котировка ниже — 4.00 (25%).

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«Милан» проводит хороший сезон: в чемпионате Италии идет пятым, но отстает от лидеров всего на три очка, в Лиге чемпионов команда с четырьмя баллами возглавила группу Е. Но к матчу с «Челси» команда подходит с большим количеством травмированных игроков обороны: не будет ключевых исполнителей — Майка Меньяна, Тео Эрнандеса и Давиде Калабрии. Поставить на то, что гости без лидеров не проиграют, можно с коэффициентом 2.20.

Вот только три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на большое преимущество хозяев:

• победа «Челси» 1:0 идет за 6.80;

• ничья 1:1 — за 7.10;

• успех 2:0 — за 7.60.

Лондонцы за два тура группового этапа выдавили лишь один забитый мяч, россонери — уже четыре. При этом команды пропускали в каждом туре. Ждете, что в предстоящей встрече отличатся оба соперника? Этот рынок можно взять за 1.86, «обе забьют — нет» — за 1.94.

У «Милана» травмировано три игрока атаки — Алекс Салемакерс, Дивок Ориги и Златан Ибрагимович. При этом команда лишь однажды в этом сезоне не забила — в четвертом туре серии А с «Сассуоло» (0:0). Индивидуальный тотал россонери больше 1.5 гола оценен в 3.50, ИТМ2 (1.5) — в 1.30. Эти рынки на хозяев предложены за 1.78 и 2.04 соответственно.