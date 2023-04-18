«Челси» — «Реал»: Карен Адамян ждет от мадридцев дерзости на «Стэмфорд Бридж»

18 апреля в 22.00 по московскому времени в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» примет дома «Реал». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

В какой форме «Челси»

Синие переживают трудные времена. После прихода Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера лондонцы провели три матча, в которых неизменно терпели поражения. Неудачей завершились игры с «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном» в АПЛ (0:1 и 1:2), а также с «Реалом» — в Лиге чемпионов (0:2). Эти результаты продлили серию без побед «Челси» до шести игр. До этого синие сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2) и «Ливерпулем» (0:0), а также проиграли «Астон Вилле» (0:2).

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Предстоящую встречу с «Реалом» точно пропустят Пьер-Эмерик Обамеянг, Бенуа Бадиашиле, Армандо Броя, Бен Чилуэлл, Карни Чуквуэмека, Калиду Кулибали и Нони Мадуэке.

В какой форме «Реал»

Коллектив Карло Анчелотти стремится к очередному трофею Лиги чемпионов, и пока у него это получается довольно убедительно: сливочные заняли первую строчку в группе и победили в каждом матче текущего плей-офф. Удачно для них решился и вопрос путевки в финал Кубка Испании, где удалось одолеть «Барселону» в двухматчевом противостоянии (0:1 и 4:0). Впрочем, в национальном первенстве отрыв каталонцев до сих пор довольно внушительный: 11 очков.

Игру с «Челси» пропустит Ферлан Менди.

«Челси» — «Реал»: статистика личных встреч

«Челси» и «Реал» провели между собой шесть официальных матчей, однако на «Стэмфорд Бридж» коллективы встречались только дважды: в 2021 году победу праздновали синие (2:0), а в 2022-м — сливочные (3:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Челси» — «Реал» 18 апреля

«Реал» находится куда в более оптимальной форме, нежели «Челси». Взглянуть хотя бы на результативность обеих команд в пяти последних матчах: сливочные забили 16 голов, тогда как синие — лишь один. Есть все основания предполагать, что в ближайшей игре гости так же активно проявят себя в атаке и повторят результат последней встречи на «Стэмфорд Бридж», когда они трижды поразили ворота хозяев. Впрочем, подопечные Карло Анчелотти могут остановиться и на двух мячах, тем более что именно так они поступили в трех последних матчах», — считает Адамян.

В букмекерской компании ФОНБЕТ сделать ставку на то, что «Реал» забьет два или три гола», можно за коэффициент 2.50.

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