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«Челси» — «Реал»: прогноз на 1/4 финала Лиги чемпионов 18 апреля 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 18 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Карим Бензема.
Фото Global Look Press
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18 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» прибудет в гости к «Челси». Соперники встретятся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в 22.00 по московскому времени. Поединок обслужит итальянский рефери Даниэле Орсато. Трансляцию проведут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» — начало прямого эфира в 21.55 мск. Первый матч между командами завершился победой мадридцев со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Реал

Аналитики отдали предпочтение гостям. На триумф «Реала» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что составляет около 40% вероятности исхода. Успех «Челси» идет за 2.85 (33%), ничья — за 3.55 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выигрыш в 3550 рублей, если команды не выявят победителя за 90 минут.

Верите в сенсационный выход «Челси» в полуфинал Лиги чемпионов? Победа лондонцев по итогам противостояния оценена в 8.00, успех «Реала» — мизерными 1.08.

Английский клуб забил в семи из восьми прошлых встреч с бланкос, а испанцы отличились в трех предыдущих столкновениях с «Челси». Обмен голами предложен за 1.68, обратный рынок — за 2.18.

Аналитики допускают несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.93.

Наиболее вероятный счет по итогам основного времени — 1:1. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Реал»

«Челси» великолепно выступает в Лиге чемпионов при родных фанатах: выиграл девять из 11 последних матчей. Единственное поражение в этой серии — от «Реала» (1:3) в прошлом розыгрыше турнира. Но сейчас лондонцы потеряли форму: впервые за 20 лет клуб не забил в четырех поединках кряду во всех турнирах. А еще «Челси» пропустил в трех играх подряд. Да и назначенный вместо Грэма Поттера Фрэнк Лэмпард не имел достаточно времени, чтобы перестроить команду.

«Реал» победил в девяти из 11 последних столкновений в Лиге чемпионов, проиграв лишь однажды. А голевая серия мадридцев в главном евротурнире растянулась на 15 матчей. В гостях бланкос выступают хуже: в ЛЧ у команды Карло Анчелотти лишь три победы в семи предыдущих встречах при трех поражениях. В последних пяти играх «Реал» забивает очень много — по 3.2 мяча в среднем за 90 минут. А еще мадридцы всухую выиграли пять из семи последних поединков во всех турнирах: оборона сливочных крепка как никогда.

«Челси» наверняка поборется при родных трибунах, но проблемы с реализацией разобьются о мадридскую стену. А хромая защита лондонцев не остановит Карима Бензема и Винисиуса (6+5 за четыре последние встречи).

Успешные перформансы синих в Лиге чемпионов на «Стэмфорде» не должны вводить в заблуждение: Карло Анчелотти и компания контролировали первую игру на протяжении всех 90 минут, а у «Челси» было минимум шансов — команде Лэмпарда повезло закончить встречу лишь с двумя пропущенными мячами. Шестиматчевая серия британцев без побед намекает, что в Лондоне «Реал» доведет дело до конца.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 2.35.

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ФК Реал
ФК Челси
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