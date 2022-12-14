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14 декабря, 15:15

Эксперты оценили шансы Месси наконец привести Аргентину к титулу чемпиона мира

Евгений Коростелев
Лео Месси и Хулиан Альварес.
Фото Global Look Press
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13 декабря сборная Аргентины в полуфинале чемпионата мира разгромила команду Хорватии и второй раз за 12 лет сыграет за золотые медали турнира. Заключительный матч катарского мундиаля — последний для Лео Месси на чемпионатах мира и финальная возможность для него взять трофей.

Перед началом турнира «Альбиселесте» входила в тройку главных претендентов на титул, но уступала Франции и Бразилии. Сейчас же шансы южноамериканской сборной на выигрыш оценены коэффициентом 1.90. На то, что она не победит — тоже 1.90.

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Также можно поставить на успех Аргентины в комбинации с другой командой. Ее успех или сборной Франции можно взять за 1.03, «победа аргентинцев или марокканцев» доступна за 1.64.

Еще до начала второго полуфинала предложено сделать ставку на то, какая команда окажется выше по итогам турнира: Аргентина или Франция. На успех первой коэффициент — 2.20, на второй — 1.67.

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