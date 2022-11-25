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Сегодня, 10:45

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после первого тура группового этапа

Евгений Коростелев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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На чемпионате мира по футболу в Катаре 24 ноября завершился стартовый тур группового этапа. Все сборные сыграли по одному матчу, и результаты внесли корректировки в шансы команд на итоговую победу. Фаворитом, как и прежде, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бразилию. На триумф «пентакампеонов», которые в стартовой игре расправились с Сербией (2:0), выставлена котировка 3.75.

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На второй позиции расположились сразу две сборные — Испания и Франция (8.00). Действующие чемпионы мира в первом туре разгромили Австралию (4:1), а чемпионы планеты 2010 года — Коста-Рику (7:0). На третьем месте с небольшим отставанием от французов и испанцев идет Англия (8.50). «Три льва» неожиданно легко в дебютном матче в Катаре расправились с Ираном со счетом 6:2.

Несмотря на сенсационное поражение от Саудовской Аравии (1:2), на четвертой позиции расположилась Аргентина с Лео Месси — 10.5. А вот Португалии и Нидерландам победы не помогли подняться в виртуальном рейтинге: Криштиану Роналду и компания в непростой встрече одолели Гану (3:2), а голландцы — Сенегал (2:0). На чемпионство европейских бразильцев коэффициент — 14.0, на оранжевых — 15.0. Замкнула топ-8 Бельгия — 21.0.

Сильно понизились шансы на победу сборной Германии — немцы проиграли Японии (1:2) и с учетом предстоящей встречи с Испанией могут не выйти из группы. На их успех на чемпионате мира котировка — 27.0. За 45.0 идет триумф Дании.

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Вероятность поднять кубок для других команд выглядит следующим образом:

  • Уругвай — 50.0;

  • Хорватия — 75.0;

  • Швейцария — 85.0;

  • Эквадор и Япония — 100;

  • Сербия — 110;

  • Мексика — 125.

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Чемпионат мира по футболу
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