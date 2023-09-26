«Спартак» почти догнал «Зенит», но все равно опустился на третье место в списке фаворитов РПЛ

В минувшие выходные в чемпионате России по футболу были сыграны матчи девятого тура. Некоторые результаты оказались неожиданными — самый громкий из них — это домашнее поражение «Зенита» от «Локомотива» (1:2). Из-за него сине-бело-голубые подпустили на расстояние одного очка «Спартак», не сумели обойти «Крылья Советов» и отдалились на четыре балла от «Краснодара».

Несмотря на то что действующий чемпион идет третьим в таблице, именно он остается безоговорочным фаворитом сезона. На шестой подряд триумф «Зенита» в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 1.55. На то, что сине-бело-голубые не заберут трофей, котировка — 2.40.

После очередной победы и 21-го набранного в девяти турах очка на второе место в списке претендентов на титул переместился «Краснодар». «Быки» показали лучший старт в истории и заслуженно обходят замешкавшихся «Спартак» и ЦСКА. Успех южан доступен за 5.00, красно-белых — за 6.00, армейцев — за 15.0.

«Локомотив», обыграв «Зенит», догнал в таблице «Динамо» и делит с ним пятую-шестую позицию. Чтобы догнать питерцев, «железнодорожникам» необходимо всего два очка. Однако этот факт не слишком сильно влияет на их шансы: котировка на чемпионство — 60.0. На бело-голубых — 40.0.

За 100 можно взять викторию «Крыльев Советов», которые занимают вторую строчку. За весь прошлый сезон самарцы набрали 32 очка, а в этом розыгрыше обрели уже 18 баллов. Тем не менее эксперты уверены, что на дистанции побороться за победу в турнире им будет не под силу.

Шансы остальных команд выглядят следующим образом:

«Ростов» и «Урал» — 750;

«Сочи» — 1000;

«Пари НН» — 1250;

«Рубин» — 1500;

«Балтика» — 2500;

«Оренбург» — 2750;

«Факел» — 3000.

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