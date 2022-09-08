8 сентября в Лиге Европы пройдет битва команд, которые попали в турнир из квалификации Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» примет «Монако» на стадионе «Райко Митич», стартовый свисток немца Харма Осмерса прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2» с 21.45 мск.

По мнению экспертов букмекерской компании БЕТСИТИ, у гостей шансы на победу немного больше: поставить на монегасков можно с коэффициентом 2.15, это около 45% вероятности. Выигрыш красно-белых доступен с котировкой 3.30 (29%). Ничью можно взять за 3.70 (26%).

Верите в победу хозяев? Ставка в 1000 рублей на успех «Црвены Звезды» в случае ее триумфа принесет 3300 рублей.

Правда, три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи отражают преимущество гостей:

• ничья 1:1 идет за 6.70;

• победа «Монако» 1:0 — за 8.30;

• успех 2:1 — за 8.40.

У гостей в этом сезоне есть проблемы с завершением атак: в чемпионате Франции «Монако» за шесть туров забил лишь восемь мячей. Команда всего дважды отличилась больше одного раза за игру, причем в одной из них проиграла «Труа» (2:4). Ждете, что монегасков прорвет в Сербии? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола оценен в 1.97, ИТМ2 (1.5) — в 1.83.

«Црвена» выступает намного результативнее: за восемь туров чемпионата Сербии настреляла уже 27 мячей. ИТБ1 (1.5) можно оформить за 2.60, ИТМ1 (1.5) — за 1.50.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

Шанс увидеть голы от обеих команд оценен в 1.68, «обе забьют — нет» можно взять за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Црвена Звезда» — «Монако» 8 сентября 2022 года

«Монако» в этом сезоне выступает очень нестабильно: в чемпионате команда добыла лишь две победы за восемь туров и не пропустила лишь в одном. Красно-белые же разрывают в сербской лиге и проиграли всего один матч в сезоне — уступили в квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» (2:3). При этом дома сербы практически не теряют очков. Вероятно, в предстоящей игре «Црвена Звезда» поборется с «Монако».

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 2.46.