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Сегодня, 10:15

ЦСКА — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 28 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 28 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ПФК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА.
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28 сентября ЦСКА встретится «Ахматом» в 10-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 13.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у москвичей больше шансов на три очка: на победу команды Марко Николича предложили котировку 1.50, что составляет примерно 62% вероятности. Ничья доступна за 4.40 (23%). Выигрыш гостей можно взять за 6.80 (15%).

В прошлом сезоне «Ахмат» добился успеха на «ВЭБ Арене» (2:1). Считаете, что грозненцы снова наберут очки? Хватайте опцию Х2 за 2.67.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.93, ТМ 2.5 — в 1.87.

«Обе забьют» дали за 2.10, обратный вариант — за 1.70.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» не выиграл в двух турах подряд. С таким «Локомотивом» серия рискует продлиться, а отставание от топ-4 — увеличиться

Месяц назад красно-синие обыграли «Ахмат» на выезде в Кубке России (2:0) — оба гола уместились в последние три минуты матча. Коэффициент на то, что во втором тайме армейцы снова отличатся больше, чем в первом, — 2.29.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на победу ЦСКА или ничью:

  • 1:0 — за 5.40;
  • 2:0 — за 5.60;
  • 1:1 — за 7.20.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)

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